Торгівля снеками з "ЛНР": апеляційний розгляд кримінального провадження відбудеться сьогодні

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сьогодні, 9 грудня, у Полтавському апеляційному суді відбудеться апеляційний розгляд кримінального провадження у справі за фактом пособництва у фінансуванні тероризму з боку менеджерів компанії “Снек Експорт”. Про це УНН повідомили у прес-службі Полтавського апеляційного суду.