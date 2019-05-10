Торгівельні центри Одеси перевірили на вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Правоохоронці провели перевірку двох торгових центрів, щодо яких надійшл інформація про замінування. Вибухівку не знайшли. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції.
"Усі об'єкти та приглегла до них територія перевірено. Вибухових пристроїв та речовин виявлено не було", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що торгівельні заклади, розташовані в Одесі та Лиманському районі, заміновано.
Як повідомляв УНН, у Львові знову повідомили про замінування готелів.
Нагадаємо, десятикласник "замінував" школу, щоб не писати контрольну роботу.