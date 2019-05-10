Торговые центры Одессы проверили на наличие взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Правоохранители провели проверку двух торговых центров, по которым поступила информация о заминировании. Взрывчатку не нашли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
"Все объекты и приглегла к ним территория проверена. Взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что торговые заведения, расположенные в Одессе и Лиманском районе, заминированы.
Как сообщал УНН, во Львове снова сообщили о заминировании отелей.
Напомним, десятиклассник "заминировал" школу, чтобы не писать контрольную работу.