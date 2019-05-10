Торговые центры Одессы проверили на наличие взрывчатки

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 73096 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100121 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102986 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104727 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128325 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112843 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138610 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144781 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130213 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130284 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 99003 просмотра
Актуальное
Торговые центры Одессы проверили на наличие взрывчатки

Торговые центры Одессы проверили на наличие взрывчатки

Киев  •  УНН

 • 10209 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Правоохранители провели проверку двух торговых центров, по которым поступила информация о заминировании. Взрывчатку не нашли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Все объекты и приглегла к ним территория проверена. Взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что торговые заведения, расположенные в Одессе и Лиманском районе, заминированы.

Как сообщал УНН, во Львове снова сообщили о заминировании отелей.

Напомним, десятиклассник "заминировал" школу, чтобы не писать контрольную работу.

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