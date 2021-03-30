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Топ-дипломат ЄС заявив про спільне протистояння Заходу Росії і КНР

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Росія і Китай, ймовірно, об’єднують свої сили з метою протистояти західному світові. Про це сказав верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель в понеділок, 29 березня, передає УНН з посиланням на DW.

Деталі

Так, на думку дипломата, зближення Росії і Китаю засновано насамперед на відкиданні демократичних цінностей і протидії тому, що обидві країни вважають “втручанням” у свої внутрішні справи. За словами Борреля, Москва і Пекін користуються схожою мовою, кажучи про країни Заходу.

Також обидві країни хочуть посилити економічну незалежність від західних держав, вказав європейський дипломат.

Однак КНР володіє явною перевагою перед РФ, додав він. Росія ніколи не була економічним суперником або великим торговим партнером Заходу, Китай же являє собою другу економіку світу і важливого партнера як для ЄС, так і для США, підкреслив Боррель.

Доповнення

Минулого тижня Глава МЗС РФ Сергій Лавров провів зустріч з главою МЗС КНР Ван І.

На прес-конференції за підсумками зустрічі російський дипломат заявив, що вся інфраструктура відносин з Євросоюзом нібито “була знищена односторонніми діями Брюсселя”, тому зараз у Москви немає відносин з організацією.

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