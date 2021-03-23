Лавров заявив про "знищення Євросоюзом відносин з Росією"

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“З Євросоюзом як з організацією відносин немає. Вся інфраструктура цих відносин знищена односторонніми рішеннями Брюсселя”, — сказав він.

Лавров заявив, що Москва і Пекін дружать не проти когось би там не було. “Якщо Європа ці відносини розірвала, просто зруйнувавши всі механізми, які створювалися багато років, і у нас залишилися партнерами тільки окремі європейські країни, які хочуть своїми національними інтересами керуватися, то, напевно, об’єктивно це веде до того, що наші відносини з Китаєм розвиваються швидше, ніж те, що залишилося від відносин з європейськими країнами”, — сказав міністр.

За його словами, Росія буде готова до контактів з нарощування взаємодії з ЄС, коли Брюссель вважатиме за потрібне усунути аномалію в двосторонніх відносинах. “Якщо і коли буде визнано доцільним з боку європейців все-таки усунути цю аномалію в контактах зі своїм найбільшим сусідом, звичайно, ми будемо готові на основі рівноправності, на основі пошуку балансів інтересів ці відносини нарощувати. Ну а поки на західному фронті у нас без змін, на Сході у нас, по-моєму, дуже інтенсивний порядок денний, який з кожним роком стає все багатшим”, — заявив Лавров.

Він також заявив, що Росія завжди була націлена на співпрацю зі своїми сусідами. “Наша країна розташована географічно на величезному просторі Євразійського континенту. У нас і Китай — добрий сусід, і Європейський союз — теж наш сусід. І ми були завжди зацікавлені в просуванні наших відносин зі всіма азимутами”, — додав глава МЗС РФ.

Раніше

Глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову на початку лютого заявив, що Москва не виключає розриву зв’язків з Євросоюзом, якщо Брюссель буде вводити санкції, які створюють ризики для чутливих секторів російської економіки.

Пізніше, за підсумками переговорів з главою МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, Лавров сказав, що Росія готова обговорювати з Євросоюзом всі проблеми, що накопичилися у відносинах, але нібито “каркас відносин був свідомо зруйнований за ініціативою Брюсселя”.