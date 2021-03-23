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Лавров заявил об "уничтожении Евросоюзом отношений с Россией"

Лавров заявил об "уничтожении Евросоюзом отношений с Россией"

Киев  •  УНН

 • 17704 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Вся инфраструктура отношений с Евросоюзом якобы “была уничтожена односторонними действиями Брюсселя”, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с организацией. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, пишет УНН.

Детали

“С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя”, — сказал он.

Лавров заявил, что Москва и Пекин дружат не против кого бы то ни было. “Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнерами только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами”, — сказал министр.

По его словам, Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить аномалию в двусторонних отношениях. “Если и когда будет сочтено целесообразным со стороны европейцев все-таки устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом, конечно, мы будем готовы на основе равноправия, на основе поиска балансов интересов эти отношения наращивать. Ну а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче”, — заявил Лавров.

Он также заявил, что Россия всегда была нацелена на сотрудничество со своими соседями. “Наша страна расположена географически на огромном пространстве Евразийского континента. У нас и Китай — добрый сосед, и Европейский союз — тоже наш сосед. И мы были всегда заинтересованы в продвижении наших отношений по всем азимутам”, — добавил глава МИД РФ.

Ранее

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву в начале февраля заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.

Позже, по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, Лавров сказал, что Россия готова обсуждать с Евросоюзом все проблемы, накопившиеся в отношениях, но якобы “каркас отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя”.

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