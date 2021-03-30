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Топ-дипломат ЕС заявил о совместном противостоянии Западу России и КНР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Россия и Китай, вероятно, объединяют свои силы с целью противостоять западному миру. Об этом сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 29 марта, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Так, по мнению дипломата, сближение России и Китая основано прежде всего на отвержении демократических ценностей и противодействии тому, что обе страны считают “вмешательством” в свои внутренние дела. По словам Борреля, Москва и Пекин пользуются похожим языком, говоря о странах Запада.

Также обе страны хотят усилить экономическую независимость от западных государств, указал европейский дипломат.

Однако КНР обладает явным преимуществом перед РФ, добавил он. Россия никогда не являлась экономическим соперником или крупным торговым партнером Запада, Китай же представляет собой вторую экономику мира и важного партнера как для ЕС, так и для США, подчеркнул Боррель.

Дополнение

На прошлой неделе Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД КНР Ван И.

На пресс-конференции по итогам встречи российский дипломат заявил, что вся инфраструктура отношений с Евросоюзом якобы “была уничтожена односторонними действиями Брюсселя”, поэтому сейчас у Москвы нет отношений с организацией.

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