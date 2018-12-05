ТОП-100 найдорожчих брендів України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Опубліковано рейтинг найдорожчих українських національних брендів, повідомляє УНН з посиланням на MPP Consulting.
Вартість брендів підраховувалася на основі фінансових результатів компаній-власників, а також факторів, які можуть на неї впливати (географія, продажу, технологічна складова, продукція, що випускається і загальна інвестиційна привабливість галузі).
У першій двадцятці - виробники напоїв і продуктів харчування, заправки, рітейли і мобільні оператори.
Перше місце в рейтингу займає "Моршинська", вартістю 533 млн дол. Другу десятку очолює бренд курятини "Наша Ряба", вартістю 154 млн дол.
Загальна вартість брендів з ТОП-20 становить близько 4 млрд дол.
Нагадаємо, виробник курятини "Наша Ряба" - компанія "Миронівський хлібопродукт" - визнаний одним з кращих роботодавців в Україні.