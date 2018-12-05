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ТОП-100 самых дорогих брендов Украины

Киев • УНН

 • 30309 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Опубликован рейтинг самых дорогих украинских национальных брендов, сообщает УНН со ссылкой на MPP Consulting.

ТОП-100 самых дорогих брендов Украины

Стоимость брендов подсчитывалась на основе финансовых результатов компаний-владельцев, а также факторов, которые могут на нее влиять (география, продажи, технологическая составляющая, выпускаемая продукция и общая инвестиционная привлекательность отрасли).

В первой двадцатке - производители напитков и продуктов питания, заправки, ритейлы и мобильные операторы.

Первое место в рейтинге занимает “Моршинская”, стоимостью 533 млн долл. Вторую десятку возглавляет бренд курятины “Наша Ряба”, стоимостью 154 млн долл.

Общая стоимость брендов с ТОП-20 составляет около 4 млрд долл.

Напомним, производитель курятины “Наша Ряба” – компания “Мироновский хлебопродукт” - признан одним из лучших работодателей в Украине

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