ТОП-100 самых дорогих брендов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Опубликован рейтинг самых дорогих украинских национальных брендов, сообщает УНН со ссылкой на MPP Consulting.
Стоимость брендов подсчитывалась на основе финансовых результатов компаний-владельцев, а также факторов, которые могут на нее влиять (география, продажи, технологическая составляющая, выпускаемая продукция и общая инвестиционная привлекательность отрасли).
В первой двадцатке - производители напитков и продуктов питания, заправки, ритейлы и мобильные операторы.
Первое место в рейтинге занимает “Моршинская”, стоимостью 533 млн долл. Вторую десятку возглавляет бренд курятины “Наша Ряба”, стоимостью 154 млн долл.
Общая стоимость брендов с ТОП-20 составляет около 4 млрд долл.
Напомним, производитель курятины “Наша Ряба” – компания “Мироновский хлебопродукт” - признан одним из лучших работодателей в Украине.