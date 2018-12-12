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Томос для України: як зміняться ціни на церковні послуги

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Питання плати за таїнства і свічки в новій Українській православній церкві після отримання нею незалежності, скоріше за все, будуть вирішуватись парафіями самостійно – разом з іншими організаційними питаннями. Таку думку висловив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой в коментарі кореспонденту УНН.

Томос для України: як зміняться ціни на церковні послуги

"Коректно було б віддати такі повноваження (по встановленню плати за послуги – ред.) на місця, зробити певну церковну децентралізацію, щоб кожна парафія, виходячи із своїх реалій, вирішувала, що і як їй робити. Наприклад, якась міська парафія, яка отримує непогане фінансування від спонсора якогось, могла б собі дозволити відмовитись від плати, але парафія в якомусь селі, напевно, не зможе без цього виживати. Я не думаю, що в новій церкві, будуть прийматися жорсткі централізовані рішення по встановленню фіксованої ціни за свічку чи якісь таїнства", - зазначив релігіє знавець.

За його словами, зокрема один з претендентів на посаду очільника нової Української православної церкви, Філарет, заявляв, що таке чутливе питання, як мова богослужіння, буде вирішуватися окремо в парафії. Так, він запропонував, за замовченням зробити нею українську, але окремі парафії, по бажанню парафіян, можуть лишити собі церковнослов'янську, російську чи, наприклад, румунська.

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При цьому він додав, що питання зміни церковного календаря в найближчий час підніматися не буде, оскільки воно має багато як прихильників, так і противників, і не сприяє єдності.

Так само і питання введення лавок у церквах, на думку експерта, буде самостійно вирішувати парафія, оскільки вони нормально сприймаються на заході країни, однак можуть викликати обурення парафіян на сході чи півдні України і будуть сприйматися як католицький звичай.

На думку Горєвого, децентралізація дуже бажана для нової Української церкви, і саме з наданням незалежності церкві вона може запровадження. "Томос дає вікно можливостей для проведення децентралізації", - додав він.

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Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.

Томос про автокефалію Української православної церкви з'явиться в Україні уже у 20-х числах грудня.

Директор Національного інститут стратегічних досліджень, радник Президента Ростислав Павленко висловив думку, що єдина помісна Українська православна церква буде самостійною у внутрішньому житті.

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