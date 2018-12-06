Єдина УПЦ буде самостійною у внутрішньому житті - Павленко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Єдина помісна Українська православна церква буде самостійною у внутрішньому житті. Про це написав на своїй сторінці у Facebook директор Національного інститут стратегічних досліджень, радник Президента Ростислав Павленко, передає УНН.
"Ознаки автокефалії - це не те, що деякі всезнайки вичитали у росЗМІ. А дуже конкретні речі, які присутні і в нашому Томосі. Церква є незалежним суб'єктом - а не частиною іншого суб'єкта (іншої церкви), як УПЦ (МП) є частиною РПЦ. Церква сама обирає предстоятеля - і він не мусить отримати "благословіння" від іншої церкви, як це є в УПЦ (МП). Церква має своє місце в Диптиху (порядку поминання). Церква самостійна у внутрішньому житті. Визнання права на апеляцію до Вселенського Патріарха не є обмеженням - це один з привілеїв Вселенського як Першого за честю. Це визнають усі, крім РПЦ (але, зрештою, РПЦ визнавали за унікальних обставин, за активного ... залучення московської світської влади, тож їхня позиція тут взагалі не до теми)", - пояснив Павленко.
З його слів, такого поняття, як "неформальний очільник", просто не існує і "предстоятель автокефальної Церкви - перший серед єпископів, обраний ними".
Також він розповів, що Статут Автокефальної Української Православної Церкви буде обговорений і ухвалений українськими архієреями, імплементуючи положення Томосу, а не фантазії "експертів" штибу "на городі бузина, а в Києві дядько".
Нагадаємо, Об’єднавчий собор українських православних церков запланований на 15 грудня 2018 року. На Собор запрошені ієрархи Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та ієрархи УПЦ Московського патріархату.