Единая УПЦ будет самостоятельной во внутренней жизни - Павленко

"Признаки автокефалии - это не то, что некоторые всезнайки вычитали в росСМИ. А очень конкретные вещи, которые присутствуют и в нашем Томосе. Церковь является независимым субъектом - а не частью другого субъекта (другой церкви), как УПЦ (МП) является частью РПЦ. Церковь сама выбирает предстоятеля - и он не должен получить "благословение" от другой церкви, как это в УПЦ (МП). Церковь имеет свое место в Диптихе (порядке поминовения). Церковь самостоятельна во внутренней жизни. Признание права на апелляцию к Вселенскому Патриарху не является ограничением - это одна из привилегий Вселенского как первого по чести. Это признают все, кроме РПЦ (но, в конце концов, РПЦ признавали при уникальных обстоятельствах, при активном ... привлечении московской светской власти, поэтому их позиция здесь вообще не в теме)", - пояснил Павленко.

По его словам, такого понятия, как "неформальный глава", просто не существует и "предстоятель автокефальной Церкви - первый среди епископов, выбранный ими".

Также он рассказал, что Устав Автокефальной Украинской Православной Церкви будет обсужден и принят украинскими архиереями, имплементируя положения Томоса, а не фантазии "экспертов" типа "в огороде бузина, а в Киеве дядька".

Напомним, Объединительный собор украинских православных церквей запланирован на 15 декабря 2018 года. На Собор приглашены иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и иерархи УПЦ Московского патриархата.