Единая УПЦ будет самостоятельной во внутренней жизни - Павленко

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 9034 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 25971 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 26795 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 19834 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 51506 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 99259 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 149852 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 137067 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71781 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 189054 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 20701 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 26749 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 23675 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 27801 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 15798 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 16413 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 25971 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 26795 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 149852 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 137067 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 4248 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 15302 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 17353 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 19631 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 22472 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Единая УПЦ будет самостоятельной во внутренней жизни - Павленко

Киев • УНН

 • 10593 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Единая поместная Украинская православная церковь будет самостоятельной во внутренней жизни. Об этом написал на своей странице в Facebook директор Национального института стратегических исследований, советник Президента Ростислав Павленко, передает УНН.

Единая УПЦ будет самостоятельной во внутренней жизни - Павленко

"Признаки автокефалии - это не то, что некоторые всезнайки вычитали в росСМИ. А очень конкретные вещи, которые присутствуют и в нашем Томосе. Церковь является независимым субъектом - а не частью другого субъекта (другой церкви), как УПЦ (МП) является частью РПЦ. Церковь сама выбирает предстоятеля - и он не должен получить "благословение" от другой церкви, как это в УПЦ (МП). Церковь имеет свое место в Диптихе (порядке поминовения). Церковь самостоятельна во внутренней жизни. Признание права на апелляцию к Вселенскому Патриарху не является ограничением - это одна из привилегий Вселенского как первого по чести. Это признают все, кроме РПЦ (но, в конце концов, РПЦ признавали при уникальных обстоятельствах, при активном ... привлечении московской светской власти, поэтому их позиция здесь вообще не в теме)", - пояснил Павленко.

По его словам, такого понятия, как "неформальный глава", просто не существует и "предстоятель автокефальной Церкви - первый среди епископов, выбранный ими".

Также он рассказал, что Устав Автокефальной Украинской Православной Церкви будет обсужден и принят украинскими архиереями, имплементируя положения Томоса, а не фантазии "экспертов" типа "в огороде бузина, а в Киеве дядька".

Напомним, Объединительный собор украинских православных церквей запланирован на 15 декабря 2018 года. На Собор приглашены иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и иерархи УПЦ Московского патриархата.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54