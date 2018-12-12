Томос для Украины: как изменятся цены на церковные услуги

"Корректно было бы отдать такие полномочия (по установлению платы за услуги - ред.) На места, сделать определенную церковную децентрализацию, чтобы каждый приход, исходя из своих реалий, решал, что и как ему делать. Например, какой-то городская приход, который получает неплохое финансирование от спонсора какого-то, мог бы себе позволить отказаться от платы, но приход в каком-то селе, наверное, не сможет без этого выживать. Я не думаю, что в новой церкви, будут приниматься жесткие централизованные решения по установлению фиксированной цены за свечу или какие-то таинстваа ", - отметил религии эксперт.



По его словам, в частности один из претендентов на пост главы новой Украинской православной церкви Филарет, заявлял, что такое чувствительный вопрос, как язык богослужения, будет решаться отдельно в приходе. Так, он предложил, по умолчанию сделать ним украинский, но отдельные приходы, по желанию прихожан, могут оставить себе церковнославянский, русский или, например, румынский.



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При этом он добавил, что вопрос изменения церковного календаря в ближайшее время подниматься не будет, поскольку он имеет много как сторонников, так и противников, и не способствует единству.



Так же и вопрос введения скамеек в церквях, по мнению эксперта, будет самостоятельно решать приход, поскольку они нормально воспринимаются на западе страны, однако могут вызвать возмущение прихожан на востоке или юге Украины и будут восприниматься как католический обычай.



По мнению Горева, децентрализация очень желательна для новой Украинской церкви, и именно с предоставлением независимости церкви она может введения. "Томос дает окно возможностей для проведения децентрализации", - добавил он.



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Напомним, Объединительный собор Украинской православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.



Томос об автокефалии Украинской православной церкви появится в Украине уже в 20-х числах декабря.



Директор Национального института стратегических исследований, советник Президента Ростислав Павленко выразил мнение, что единая поместная Украинская православная церковь будет самостоятельной во внутренней жизни.