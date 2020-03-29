Том Хенкс з дружиною повернувся в США, захворівши на коронавірус в Австралії на зйомках фільму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Американський актор і режисер Том Хенкс з дружиною повернувся в США, захворівши на коронавірус в Австралії на зйомках фільму про Елвіса Преслі. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
"Гей, народ ... ми тепер вдома і, як і вся Америка, продовжуємо залишатися на місці і дистанціюватися від суспільства. Велике, велике спасибі всім в Австралії, хто дбав про нас. Їх турбота і піклування уможливили наше повернення в США. І велике спасибі всім, хто протягнув руку допомоги з добрими побажаннями. Ми з Ритою дуже цінуємо це", - написав Хенкс.
Нагадаємо, 11 березня 63-річний Хенкс в соціальних мережах повідомив, що у нього і дружини виявився позитивний тест на COVID-19.
Пара пройшла тестування в Австралії, де Хенкс повинен був знятися у новому фільмі про Елвіса Преслі, зйомки якого згодом були відкладені.
Американська актриса Ріта Вілсон та її чоловік Том Хенкс, які раніше заразилися коронавірусом нового типу, пройшли курс лікування в Австралії.