Том Хенкс та Ріта Вілсон пройшли курс лікування після зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Американська актриса Ріта Вілсон та її чоловік Том Хенкс, які раніше заразилися коронавірусом нового типу, пройшли курс лікування в Австралії. Про це актор Хенкс повідомив в понеділок американському журналу The Hollywood Reporter, передає УНН.
Як наголошується в публікації, Хенкс і Вілсон виписані з лікарні. Вони знаходяться зараз на карантині в орендованому будинку в Австралії.
Минулого тижня стало відомо, що подружжя заразились новим типом коронавірусу. Як зазначив The Hollywood Reporter, в Австралію Хенкс приїхав для участі в зйомках фільму режисера База Лурмана про Елвіса Преслі. Через захворювання актора робота над картиною була припинена.
У матеріалі констатується, що Хенкс і Вілсон, ймовірно, заразилися коронавірусом у США або під час перельоту до Австралії.
Як повідомляв УНН, напередодні актриса родом з України Ольга Куриленко повідомила, що у неї вже майже протягом тижня підтверджений діагноз інфекції коронавірусу.
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