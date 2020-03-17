Том Хэнкс и Рита Уилсон прошли курс лечения после заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Американская актриса Рита Уилсон и ее муж Том Хэнкс, ранее заразились коронавирусом нового типа, прошли курс лечения в Австралии. Об этом актер Хэнкс сообщил в понедельник американскому журналу The Hollywood Reporter, передает УНН.
Как отмечается в публикации, Хэнкс и Уилсон выписаны из больницы. Они находятся сейчас на карантине в арендованном доме в Австралии.
На прошлой неделе стало известно, что супруги заразились новым типом коронавирусом. Как отметил The Hollywood Reporter, в Австралию Хэнкс приехал для участия в съемках фильма режиссера База Лурмана о Элвисе Пресли. Из-за заболевания актера работа над картиной была приостановлена.
В материале констатируется, что Хэнкс и Уилсон, вероятно, заразились коронавирусом в США или во время перелета в Австралию.
Как сообщал УНН, накануне актриса родом из Украины Ольга Куриленко сообщила, что у нее уже почти в течение недели подтвержден диагноз инфекции коронавируса.
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