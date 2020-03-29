Том Хэнкс с женой вернулся в США, заболев коронавирусом в Австралии на съемках фильма
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Американский актер и режиссер Том Хэнкс с женой вернулся в США, заболев коронавирусом в Австралии на съемках фильма про Элвиса Пресли. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
"Эй, народ... мы теперь дома и, как и вся Америка, продолжаем оставаться на месте и дистанцироваться от общества. Большое, большое спасибо всем в Австралии, кто заботился о нас. Их забота и попечительство сделали возможным наше возвращение в США. И большое спасибо всем, кто протянул руку помощи с добрыми пожеланиями. Мы с Ритой очень ценим это", - написал Хэнкс.
Напомним, 11 марта 63-летний Хэнкс в социальных сетях сообщил, что у него и жены оказался положительный тест на COVID-19.
Пара прошла тестирование в Австралии, где Хэнкс должен был сняться в новом фильме об Элвисе Пресли, съемки которого впоследствии были отложены.
Американская актриса Рита Уилсон и ее муж Том Хэнкс, ранее заразились коронавирусом нового типа, прошли курс лечения в Австралии.