ТКГ зосередилася на поверненні до режиму "тиші": підсумки засідання

Цитата

“Глава української делегації Леонід Кравчук почав обговорення комплексу додаткових заходів щодо вдосконалення механізму дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню. Сторони погодилися, що продовження обговорення має відбуватися в Підгрупі з безпеки, тому українська сторона ініціювала її позачергове засідання”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що основна мета такого комплексу заходів — вдосконалення доказової бази фіксації порушень режиму припинення вогню, що неможливо досягти без додаткового допуску СММ ОБСЄ на підконтрольні території.

Також повідомляється, що українська делегація продовжує зосереджувати зусилля на реалізації наступних заходів:

• збереження режиму припинення вогню;

• безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;

• звільнення утримуваних осіб;

• розблокування російською стороною роботи КПВВ;

• забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України;

• допуск представників МАГАТЕ на окуповані території для забезпечення проведення інспекції ядерних об’єктів на тимчасово окупованих територіях.

Позиція Української делегації:

• вважаємо критично важливим повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та посилити ефективний контроль за його виконанням.

• просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова — досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню.

Окрім того, Кравчук заявив, що українська делегація та ОБСЄ, відповідно до свого мандату, готові працювати 24/7 для того, щоб якнайшвидше досягнути миру.

“Проте жодні спроби тиску на Україну не матимуть успіху, Українська делегація захищатиме наші національні інтереси за будь-яких умов”, — сказав Кравчук.

Наступне чергове засідання ТКГ заплановане на 28 квітня.

Доповнення

Очільник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук запропонував введення механізму додаткового контролю за дотриманням режиму повного та всеосяжного припинення вогню.



Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.