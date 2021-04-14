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ТКГ сосредоточилась на возвращении к режиму "тишины": итоги заседания

ТКГ сосредоточилась на возвращении к режиму "тишины": итоги заседания

Киев  •  УНН

 • 16682 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сегодня состоялось общее заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне глав делегаций. Стороны договорились о продолжении обсуждения мер по совершенствованию механизма соблюдения режима "тишины". Дискутировать будут на внеочередном заседании Подгруппы по безопасности, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы украинской делегации в ТКГ.

Цитата

"Глава украинской делегации Леонид Кравчук начал обсуждение комплекса дополнительных мер по совершенствованию механизма соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Стороны согласились, что продолжение обсуждения должно происходить в Подгруппе по безопасности, поэтому украинская сторона инициировала ее внеочередное заседание", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что основная цель такого комплекса мер - совершенствование доказательной базы фиксации нарушений режима прекращения огня, чего невозможно достичь без дополнительного допуска СММ ОБСЕ на подконтрольные территории.

Также сообщается, что украинская делегация продолжает сосредотачивать усилия на реализации следующих мероприятий:
• сохранение режима прекращения огня;
• беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;
• освобождение удерживаемых лиц;
• разблокирование российской стороной работы КПВВ;
• обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;
• допуск представителей МАГАТЭ на оккупированные территории для обеспечения проведения инспекции ядерных объектов на временно оккупированных территориях.
Позиция украинской делегации:
• считаем критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и усилить эффективный контроль за его выполнением.
• продвижение по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня.

Кроме того, Кравчук заявил, что украинская делегация и ОБСЕ, в соответствии со своим мандатом, готовы работать 24/7 для того, чтобы как можно быстрее достичь мира.

"Однако никакие попытки давления на Украину не будут иметь успеха, Украинская делегация будет защищать наши национальные интересы при любых условиях", - сказал Кравчук.

Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля.

Дополнение

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предложил введение механизма дополнительного контроля за соблюдением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.

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