Титулований голкіпер Касільяс оголосив про завершення кар'єри

"Важливим моментом є шлях, яким ви подорожуєте, і люди, які вас супроводжують, а не пункт призначення, до якого ви прагнете. Думаю, що можу без вагань сказати, що це був шлях і пункт призначення моєї мрії", - написав Касільяс.

Востаннє страж воріт виходив на поле ще у травні минулого року, а пізніше переніс інфаркт міокарда на тренуванні "Порту".

Касільяс виступав за "королівський клуб" з 1998 по 2015 рік. У складі "бланкос" (725 проведених матчів) він провів більш ніж 700 матчів, був капітаном і завоював 18 трофеїв. Також в активі ексголкіпера дві перемоги в чемпіонатах Європи та одна на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, що раніше Касільяс обійняв посаду у структурі "Реалу".