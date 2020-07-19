Легендарний воротар Касільяс повернувся в "Реал"

За інформацією видання, іспанець стане близьким радником президента “вершкових” Флорентіно Переса. Про його прямі обов’язки нічого не розголошується, але вони мають бути схожими на ті, які виконував француз на початку своєї тренерської кар’єри.

Примітно, Касільяс виступав за “королівський клуб” з 1998 по 2015 рік. У складі “бланкос” він провів більше 700 матчів, був капітаном і завоював 18 трофеїв.

Нагадаємо, що у віці 39 років іспанець завершив професійну кар’єру, оскільки 1 травня 2019 року отримав інфаркт міокарда під час тренування з “Порту”.