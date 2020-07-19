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19 березня, 18:42 • 101285 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 142157 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 119067 перегляди

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19 березня, 10:24 • 133349 перегляди

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Легендарний воротар Касільяс повернувся в "Реал"

Легендарний воротар Касільяс повернувся в "Реал"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Легендарний ексворотар мадридського “Реала” отримав посаду в титулованому іспанському клубі, повідомляє УНН з посиланням на Marca.

За інформацією видання, іспанець стане близьким радником президента “вершкових” Флорентіно Переса. Про його прямі обов’язки нічого не розголошується, але вони мають бути схожими на ті, які виконував француз на початку своєї тренерської кар’єри.

Примітно, Касільяс виступав за “королівський клуб” з 1998 по 2015 рік. У складі “бланкос” він провів більше 700 матчів, був капітаном і завоював 18 трофеїв.

Нагадаємо, що у віці 39 років іспанець завершив професійну кар’єру, оскільки 1 травня 2019 року отримав інфаркт міокарда під час тренування з “Порту”.

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