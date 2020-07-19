Легендарный вратарь Касильяс вернулся в "Реал"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Легендарный экс-вратарь мадридского “Реала” получил должность в титулованном испанском клубе, сообщает УНН со ссылкой на Marca.
По информации издания, испанец станет близким советником президента “сливочных” Флорентино Переса. О его прямых обязанностях ничего не разглашается, но они должны быть похожими на те, которые выполнял француз в начале своей тренерской карьеры.
Примечательно, Касильяс выступал за “королевский клуб” с 1998 по 2015 год. В составе “бланкос” он провел более 700 матчей, был капитаном и завоевал 18 трофеев.
Напомним, что в возрасте 39 лет испанец завершил профессиональную карьеру, поскольку 1 мая 2019 года получил инфаркт миокарда во время тренировки с “Порту”.