Титулованный голкипер Касильяс объявил о завершении карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении карьеры, сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт испанца.
"Важным моментом является путь, которым вы путешествуете, и люди, которые вас сопровождают, а не пункт назначения, к которому вы стремитесь. Думаю, что могу без колебаний сказать, что это был путь и пункт назначения моей мечты", - написал Касильяс.
Последний раз страж ворот выходил на поле еще в мае прошлого года, а позже перенес инфаркт миокарда на тренировке "Порту".
Касильяс выступал за "королевский клуб" с 1998 по 2015 год. В составе "бланкос" (725 проведенных матчей) он провел более 700 матчей, был капитаном и завоевал 18 трофеев. Также в активе экс-голкипера две победы в чемпионатах Европы и одна на чемпионате мира.
Напомним, что ранееКасильяс занял должность в структуре "Реала".