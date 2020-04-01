Титулований футбольний клуб розпочав процес ліквідації

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. ФК "Жиліна" оголосив щодо початку процесу ліквідації клубу через відсутність подальшого фінансування команди, передає УНН з посиланням на сайт "Жиліни".

"Стратегія фінансування клубу заснована на виручці від продажу гравців. Бюджет клубу на 2020 рік заснований на доходах від трансферів гравців за літній трансферний період. Наразі більш ніж ймовірно, що дохід від літніх трансферів буде близький до нуля", - сказано в зверненні клубу.

Варто зазначити, що в активі "Жиліни" сім завойованих чемпіонських трофей на батьківщині, в Словаччині – 2 показник в Словаччині. Також клуб вигравав Кубок країни.

Додамо, що на момент призупинення першості Словаччини "Жиліна" посідала другий рядок.

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