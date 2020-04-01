Титулованный футбольный клуб начал процесс ликвидации
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. ФК "Жилина" объявил о начале процесса ликвидации клуба из-за отсутствия дальнейшего финансирования команды, передает УНН со ссылкой на сайт "Жилины".
"Стратегия финансирования клуба основана на выручке от продажи игроков. Бюджет клуба на 2020 год основан на доходах от трансферов игроков за летний трансферный период. Сейчас более чем вероятно, что доход от летних трансферов будет близок к нулю", - говорится в обращении клуба.
Стоит отметить, что в активе "Жилины" семь завоеванных чемпионских трофей на родине, в Словакии - 2 показатель в Словакии. Также клуб выигрывал Кубок страны.
Добавим, что на момент приостановления первенства Словакии "Жилина" занимала вторую строчку.