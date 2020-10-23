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Тисяча гривень за голос: кандидату у депутати Київради повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 13032 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Кандидату у депутати Київської міської ради повідомлено про підозру в організації підкупу виборців (ч. 4 ст. 160 КК України). Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

"... 23 жовтня кандидату у депутати Київської міської ради повідомлено про підозру в організації підкупу виборців (ч. 4 ст. 160 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, вказана особа через посередника пропонувала громадянам винагороду у сумі 1000 гривень за один відданий голос за визначеного кандидата під час виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року. Розподіл грошей мав відбутися за наступною схемою: 500 гривень до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за певного кандидата.

Як повідомляв УНН, кандидата у депутати та члена його штабу викрили 22 жовтня 2020 року під час передачі частини грошових коштів для подальшого підкупу виборців.

У прокуратурі додали, що під час проведення невідкладного обшуку правоохоронці вилучили списки громадян одного з районів столиці, конверти з грошовими коштами, чорнові записи та інші речові докази.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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