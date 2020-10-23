Тысяча гривен за голос: кандидату в депутаты Киевсовета сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Кандидату в депутаты Киевского городского совета сообщено о подозрении в организации подкупа избирателей (ч. 4 ст. 160 УК Украины). Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
"... 23 октября кандидатов в депутаты Киевского городского совета сообщено о подозрении в организации подкупа избирателей (ч. 4 ст. 160 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, указанное лицо через посредника предлагало гражданам вознаграждение в сумме 1000 гривен за один отданный голос за определенного кандидата на выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года. Распределение денег должно было быть по следующей схеме: 500 гривен до выборов и столько же после предоставления подтверждения о голосовании за определенного кандидата.
Как сообщал УНН, кандидата в депутаты и члена его штаба разоблачили 22 октября 2020 года при передаче части денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.
В прокуратуре добавили, что во время проведения неотложного обыска правоохранители изъяли списки граждан одного из районов столицы, конверты с денежными средствами, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.