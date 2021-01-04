Тиск на держсекретаря Джорджії і вимога "знайти голоси": опубліковано "злиту" розмову Трампа

"На основі всього цього ми виграли ці вибори у Джорджії. І немає нічого поганого у тому, щоб сказати це, Бреде... І немає нічого поганого у тому, щоб сказати, чи знаєте, що ви перерахували", - сказав Трамп держсекретареві Джорджії і представнику Республіканської партії Бреду Раффенспергеру.

Чиновник у відповідь заявив, що дані, наявні у президента з цього приводу, не є коректними.

Після цього Трамп пригрозив можливими юридичними наслідками за відмову від перерахунку голосів.

"Ви знаєте, що вони зробили, і не повідомляєте про це. Це кримінальний злочин. І ви не можете цього допустити. Це великий ризик для вас і для Раяна, вашого адвоката. А це великий ризик. Але вони, на мій погляд, знищують бюлетені, виходячи з того, що я чув. І вони прибирають машини і переміщують їх так швидко, як тільки можуть, і те й інше - злочинні обставини. І ви не можете цього допустити, ви дозволяєте цьому статися", - стверджує президент США у розмові.

Після цього він зажадав додатково дорахувати йому 11 780 голосів, що дало б йому загальне число в 2473634 голоси виборців штату - на один більше, ніж у Байдена.

"Послухайте, все, що я хочу зробити, це ось що: я просто хочу знайти 11 780 голосів, ... тому що ми виграли штат", - стверджує він.

Як повідомляв УНН, 15 грудня стало відомо, що за кандидата у президенти США від демократів Джо Байдена проголосували виборці у всіх ключових штатах країни, крім Каліфорнії (55 голосів). Як показали підсумки голосування, в усіх шести ключових штатах (Пенсільванія, Мічиган, Вісконсин, Джорджія, Невада і Арізона), де Трамп оскаржував результати, виборщики віддали свої голоси за Джо Байдена, фактично відрізавши президенту шлях до скасування виборів.

Коментуючи підсумки голосування, Байден заявив, що спроби Трампа оскаржити результат президентських виборів у США, в тому числі у судах, не увінчалися успіхом. Однак Трамп заявив, що продовжує оскаржувати результати виборів у країні.

Результати голосування колегії вибірників повинні бути затверджені сенатом і палатою представників конгресу США 6 січня. Інавгурація обраного президента США призначена на 20 січня 2021 року.