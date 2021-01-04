Давление на госсекретаря Джорджии и требование "найти голоса": опубликован "слитый" разговор Трампа

"На основе всего этого мы выиграли эти выборы в Джорджии. И нет ничего плохого в том, чтобы сказать это, Бред... И нет ничего плохого в том, чтобы сказать, знаете, что вы перечислили", - сказал Трамп госсекретарю Джорджии и представителю Республиканской партии Брэду Раффенспергеру.

Чиновник в ответ заявил, что данные, имеющиеся у президента по этому поводу, не являются корректными.

После этого Трамп пригрозил возможными юридическими последствиями за отказ от пересчета голосов.

"Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это уголовное преступление. И вы не можете этого допустить. Это большой риск для вас и для Райана, вашего адвоката. А это большой риск. Но они, на мой взгляд, уничтожают бюллетени, исходя из того, что я слышал. И они убирают машины и перемещают их так быстро, как только могут, и то и другое - преступные обстоятельства. И вы не можете этого допустить, вы позволяете этому случиться", - утверждает президент США в разговоре.

После этого он потребовал дополнительно досчитать ему 11 780 голосов, что дало бы ему общее число в 2473634 голоса избирателей штата - на один больше, чем у Байдена.

"Послушайте, все, что я хочу сделать, это вот что: я просто хочу найти 11780 голосов ... потому что мы выиграли штат", - утверждает он.

Как сообщал УНН, 15 декабря стало известно, что за кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена проголосовали избиратели во всех ключевых штатах страны, кроме Калифорнии (55 голосов). Как показали итоги голосования, во всех шести ключевых штатах (Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Джорджия, Невада и Аризона), где Трамп оспаривал результаты, выборщики отдали свои голоса за Джо Байдена, фактически отрезав президенту путь к отмене выборов.

Комментируя итоги голосования, Байден заявил, что попытки Трампа обжаловать результат президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Трамп заявил, что продолжает оспаривать результаты выборов в стране.

Результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены сенатом и палатой представителей конгресса США 6 января. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2021 года.