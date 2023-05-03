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Тіньові платежі в державному медичному секторі обкрадають бюджет і пацієнтів

Тіньові платежі в державному медичному секторі обкрадають бюджет і пацієнтів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Україна має намір остаточно ліквідувати тіньові платежі та добровільно-примусові побори у державних і комунальних медичних закладах. Їхнє існування гальмує розвиток системи охорони здоров’я, робить недоступними для людей державні медичні послуги та соціальні гарантії.

Про це розказали представники сфери охорони здоров’я, пише NV. Спецпроєкт видання присвячений планам України скорегувати медичну реформу задля прозорості медичної галузі, її модернізації та розширення доступності для людей. Проблематика галузі стала центральною темою круглого столу, організованого за сприяння Американської торговельної палати в Україні.

«Як ніколи актуально подолати спротив системи, котра живиться з непрозорого розподілу державних коштів і завдяки тіньовим платежам, — пише NV у спецпроєкті. — Бо гіпердіагностика (нав’язування недоцільно дорогих або сумнівних медикаментів чи медичних маніпуляцій) і добровільно-примусові тіньові платежі — це непомітна для більшості українців реальна вартість умовно безоплатної медицини, вибудуваної поколіннями політиків-популістів».

«Всі добре знають, які в нас неформальні платежі в державній і комунальній медицині. Потрібно просто їх легалізувати, вивести із тіні. Це головна проблема — незрозуміла система фінансування. Грошей на медицину в держави немає, але в тіні — повз державу — проходять платежі на мільярди, існує цей неформальний сектор, який обкрадає і державу, і пацієнта», — заявив Олександр Квіташвілі, міністр охорони здоров’я України у 2014−2016 роках.

За його словами, Україна має оптимізувати мережу закладів охорони здоров’я, впровадити прозорі механізми фінансування державних медичних гарантій, розширити залучення приватного сектору охорони здоров’я до надання медичних послуг для українців. Такі кроки дозволять створити відкриту конкуренцію між закладами охорони здоров’я різної форми власності — українці отримають можливість вільно обирати, де отримати медичну допомогу за рахунок компенсацій від Національної служби охорони здоров’я.

Представники Верховної Ради України заявили про готовність підтримати реформи для детінізації державної системи охорони здоров’я.

«Ми повинні говорити не про реформу в медицині, а що зробити, аби покращити життя українців — щоб вони довше жили більш здоровими. Тіньові оплати, я вважаю, також дуже гостре питання. Їхній масштаб потрібно виявити. Ми будемо створювати конкурентне середовище — це важливо, ми на цьому наполягаємо», — заявила Анна Пуртова, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету, голова підкомітету з питань державних інвестиційних проєктів.

Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, додав, що Верховна Рада вже зараз робить кроки для впровадження прозорих фінансових механізмів у сфері охорони здоров’я, які мають забезпечити українцям доступ до якісних медичних послуг. Вже невдовзі в окремих містах України можуть бути реалізовані перші пілотні проєкти.
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко переконаний, що прозорі фінансові механізми в медичній сфері дозволять залучити до неї додаткові інвестиції, а українці отримають якісніші та доступніші медичні послуги.

«На порядку денному сьогодні та в час повоєнного відновлення — питання інвестицій у сферу охорони здоров’я. Ми розраховуємо на донорські кошти, на державний бюджет. Але ми зацікавлені, щоб в українську систему охорони здоров’я прийшли приватні інвестиції», — заявив він.

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