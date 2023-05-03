Теневые платежи в государственном медицинском секторе обкрадывают бюджет и пациентов

Об этом рассказали представители сферы здравоохранения, пишет NV. Спецпроект издания посвящен планам Украины скорректировать медицинскую реформу для прозрачности медицинской отрасли, ее модернизации и расширения доступности для людей. Проблематика отрасли стала центральной темой круглого стола, организованного при содействии Американской торговой палаты в Украине.

«Как никогда актуально преодолеть сопротивление системы, которая питается из непрозрачного распределения государственных средств и благодаря теневым платежам, — пишет NV в спецпроекте. – Потому что гипердиагностика (навязывание нецелесообразно дорогих или сомнительных медикаментов или медицинских манипуляций) и добровольно-принудительные теневые платежи — это незаметная для большинства украинцев реальная стоимость условно бесплатной медицины, выстроенной поколениями политиков-популистов».

«Все хорошо знают, какие у нас неформальные платежи в государственной и коммунальной медицине. Нужно просто их легализировать, вывести из тени. Это главная проблема — непонятная система финансирования. Денег на медицину у государства нет, но в тени — мимо государства — проходят платежи на миллиарды, существует этот неформальный сектор, который обкрадывает и государство, и пациента», — заявил Александр Квиташвили, министр здравоохранения Украины в 2014–2016 годах.

По его словам, Украина должна оптимизировать сеть учреждений здравоохранения, внедрить прозрачные механизмы финансирования государственных медицинских гарантий, расширить привлечение частного сектора здравоохранения к предоставлению медицинских услуг для украинцев. Такие шаги позволят создать открытую конкуренцию между учреждениями здравоохранения разной формы собственности — украинцы получат возможность свободно выбирать, где получить медпомощь за счет компенсаций от Национальной службы здравоохранения.

Представители Верховной Рады Украины заявили о готовности поддержать реформы для детенизации государственной системы здравоохранения.

«Мы должны говорить не о реформе в медицине, а что сделать для улучшения жизни украинцев — чтобы они дольше жили более здоровыми. Теневые оплаты, я считаю, также очень острый вопрос. Их масштаб нужно определить. Мы будем создавать конкурентную среду — это важно, мы на этом настаиваем», — заявила Анна Пуртова, член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, председатель подкомитета по вопросам государственных инвестиционных проектов.

Михаил Радуцкий, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья наций, добавил, что Верховная Рада уже сейчас делает шаги для внедрения прозрачных финансовых механизмов в сфере здравоохранения, которые должны обеспечить украинцам доступ к качественным медицинским услугам. Уже вскоре в некоторых городах Украины могут быть реализованы первые пилотные проекты.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко убежден, что прозрачные финансовые механизмы в медицинской сфере позволят привлечь в нее дополнительные инвестиции, а украинцы получат более качественные и доступные медицинские услуги.

«На повестке дня сегодня и во время послевоенного восстановления — вопрос инвестиций в сферу здравоохранения. Мы рассчитываем на донорские средства, на государственный бюджет. Но мы заинтересованы, чтобы в украинскую систему здравоохранения пришли частные инвестиции», — заявил он.