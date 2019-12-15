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Time назвав десятку найкращих гаджетів десятиліття

Time назвав десятку найкращих гаджетів десятиліття

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Журнал Time назва десять найкращих гаджетів 2010-их років. До переліку увійшли як навушники, так і цілий електрокар, повідомляє УНН

Так, десятку відкриває Apple IPad. В описі зазначається, що до появи iPad в 2010 році ідея "планшетного комп'ютера" в основному відносилася до витончених науково-фантастичних фільмів і громіздких монстрів, що прилягають до ноутбука, з жахливим програмним забезпеченням. IPad від Apple - як і iPhone до нього - привів до культурних зрушень в області персональних комп'ютерів і задав тон для наступного десятиліття портативних пристроїв.

Далі в переліку найкращих гаджетів електрокар Tesla Model S, який змінив "траєкторію розвитку автомобільної промисловості", а також одноплатний комп'ютер Raspberry Pi, випущений в 2012-му році для навчання школярів програмування. Згодом він став основою для метеостанцій, ігрових консолей та інших гаджетів, які можна зробити самому.  

До ТОП-10 найкращих гаджетів від Time також увійшли квадрокоптер DJI Phantom, портативна колонка Amazon Echo, Apple Watch, Apple AirPods, консоль Nintendo Switch, адаптований контролер для Xbox.

Нагадаємо, aмериканська компанія Apple планує в другій половині 2021 року випустити модель смартфона iPhone без гнізда Lightning, яка використовується з 2012 року.

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