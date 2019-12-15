Time назвал десятку лучших гаджетов десятилетия

Так, десятку открывает Apple IPad. В описании говорится, что до появления iPad в 2010 году идея "планшетного компьютера" в основном относилась к изящным научно-фантастическим фильмам и громоздким монстрам, прилегающих к ноутбуку, с ужасным программным обеспечением. IPad от Apple - как и iPhone до него - привел к культурным сдвигам в области персональных компьютеров и задал тон для следующего десятилетия портативных устройств.

Далее в списке лучших гаджетов электрокар Tesla Model S, который сменил "траекторию развития автомобильной промышленности", а также одноплатный компьютер Raspberry Pi, выпущенный в 2012 году для обучения школьников программированию. Впоследствии он стал основой для метеостанций, игровых консолей и других гаджетов, которые можно сделать самому.

В ТОП-10 лучших гаджетов от Time также вошли квадрокоптер DJI Phantom, портативная колонка Amazon Echo, Apple Watch, Apple AirPods, консоль Nintendo Switch, адаптированный контроллер для Xbox.

Напомним, aмериканська компания Apple планирует во второй половине 2021 года выпустить модель смартфона iPhone без гнезда Lightning, которое используется с 2012 года.