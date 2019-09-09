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Тілоохоронці президента відстрілювались від нападника: третій день на Чемпіонаті світу Bodyguard-2019

Тілоохоронці президента відстрілювались від нападника: третій день на Чемпіонаті світу Bodyguard-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Сьогодні, 9 вересня, у третій день Чемпіонату світу з багатоборства тілоохоронців Bodyguard-2019 команди найкращих тілоохоронців перших осіб із України, Білорусі, Грузії, Йорданії, Китаю, Молдови, Румунії, Болгарії та Сербії демонстрували професійні навички зі стрільби, передає УНН.

Учасники 26 команд, серед яких - дві жіночі від Управління державної охорони та Державної фіскальної служби України, змагались у стрільбі з різних положень, у русі, під час умовного нападу та з автомобіля в умовах максимально наближених до бойових.

За результатами трьох днів змагань у трійці лідерів - Служба безпеки Президента України, а також команди тілоохоронців перших осіб із Республіки Молдова та Грузії. Завтра, в останній день чемпіонату світу, на учасників очікує вирішальне випробування: пошук вибухівки в транспортному засобі першої особи на швидкість (майданчик у Маріїнському парку, початок о 09:30).

Як повідомляв УННЧемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців Bodyguard-2019 стартував у Києві.

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