Тілоохоронці президента відстрілювались від нападника: третій день на Чемпіонаті світу Bodyguard-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Сьогодні, 9 вересня, у третій день Чемпіонату світу з багатоборства тілоохоронців Bodyguard-2019 команди найкращих тілоохоронців перших осіб із України, Білорусі, Грузії, Йорданії, Китаю, Молдови, Румунії, Болгарії та Сербії демонстрували професійні навички зі стрільби, передає УНН.
Учасники 26 команд, серед яких - дві жіночі від Управління державної охорони та Державної фіскальної служби України, змагались у стрільбі з різних положень, у русі, під час умовного нападу та з автомобіля в умовах максимально наближених до бойових.
За результатами трьох днів змагань у трійці лідерів - Служба безпеки Президента України, а також команди тілоохоронців перших осіб із Республіки Молдова та Грузії. Завтра, в останній день чемпіонату світу, на учасників очікує вирішальне випробування: пошук вибухівки в транспортному засобі першої особи на швидкість (майданчик у Маріїнському парку, початок о 09:30).
Як повідомляв УНН, Чемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців Bodyguard-2019 стартував у Києві.