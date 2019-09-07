Чемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців Bodyguard-2019 стартував у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні, 7 вересня, у Києві пройшло відкриття десятого Чемпіонату світу з багатоборства тілоохоронців Bodyguard-2019, а також розпочався перший етап змагань. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УДО.
За перемогу змагаються 26 команд найкращих тілоохоронців перших осіб держави з України, Білорусі, Грузії, Йорданії, Китаю, Молдови, Румунії, Болгарії та Сербії. Представлені й дві команди жінок-тілоохорониць від Управління державної охорони та Фіскальної служби України.
Після церемонії відкриття тілоохоронці продемонстрували техніку пішого супроводу особи, яку вони охороняють, під час відвідання масових заходів, надання домедичної допомоги, евакуацію у випадку загрози життю VIP-особи, відбиття атаки зловмисника в натовпі та прийоми рукопашного бою. За результатами першого дня до трійки лідерів потрапили служби охорони президентів Білорусі й України та команда тілоохоронців із Молдови.
Уже завтра учасники долатимуть смугу перешкод на автомобілі з ефектними прийомами екстремального кермування транспортним засобом (площа перед стадіоном “Олімпійський”).
Довідково: Чемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців Bodyguard-2019 триватиме до 10 вересня включно. Учасники змагань демонструватимуть навички зі стрільби, екстремального кермування автомобілем, а також пошук вибухівки в транспортному засобі на швидкість.