Чемпионат мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019 стартовал в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня, 7 сентября, в Киеве состоялось открытие десятого Чемпионата мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019, а также начался первый этап соревнований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба УГО.
По победе соревнуются 26 команд лучших телохранителей первых лиц государства из Украины, Беларуси, Грузии, Иордании, Китая, Молдовы, Румынии, Болгарии и Сербии. Представлены и две команды женщин-телохранительниц от Управления государственной охраны и Фискальной службы Украины.
После церемонии открытия телохранители продемонстрировали технику пешего сопровождения лица, которое они охраняют, во время посещения массовых мероприятий, предоставление домедицинской помощи, эвакуации в случае угрозы жизни VIP-лица, отражение атаки злоумышленника в толпе и приемы рукопашного боя. По результатам первого дня в тройку лидеров попали службы охраны президентов Беларуси и Украины и команда телохранителей из Молдовы.
Уже завтра участники будут преодолевать полосу препятствий на автомобиле с эффектными приемами экстремального вождения транспортным средством (площадь перед стадионом “Олимпийский”).
Справка: Чемпионат мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019 продлится до 10 сентября включительно. Участники соревнований будут демонстрировать навыки по стрельбе, экстремального вождения автомобилем, а также поиск взрывчатки в транспортном средстве на скорость.