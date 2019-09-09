Телохранители президента отстреливались от нападавшего: третий день на Чемпионате мира Bodyguard-2019

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106249 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119176 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110796 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117034 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123335 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149920 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149760 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192380 просмотра

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Телохранители президента отстреливались от нападавшего: третий день на Чемпионате мира Bodyguard-2019

Телохранители президента отстреливались от нападавшего: третий день на Чемпионате мира Bodyguard-2019

Киев  •  УНН

 • 18214 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня, 9 сентября, в третий день Чемпионата мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019 команды лучших телохранителей первых лиц из Украины, Беларуси, Грузии, Иордании, Китая, Молдовы, Румынии, Болгарии и Сербии демонстрировали профессиональные навыки по стрельбе, передает УНН.

Участники 26 команд, среди которых - две женские от Управления государственной охраны и Государственной фискальной службы Украины, соревновались в стрельбе из различных положений, в движении, во время условного нападения и из автомобиля в условиях максимально приближенных к боевым.

По результатам трех дней соревнований в тройке лидеров - Служба безопасности Президента Украины, а также команды телохранителей первых лиц из Республики Молдова и Грузии. Завтра, в последний день чемпионата мира, участников ожидает решающее испытание: поиск взрывчатки в транспортном средстве первого лица на скорость (площадка в Мариинском парке, начало в 09:30).

Как сообщал УНН, Чемпионат мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019 стартовал в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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