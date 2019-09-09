Телохранители президента отстреливались от нападавшего: третий день на Чемпионате мира Bodyguard-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня, 9 сентября, в третий день Чемпионата мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019 команды лучших телохранителей первых лиц из Украины, Беларуси, Грузии, Иордании, Китая, Молдовы, Румынии, Болгарии и Сербии демонстрировали профессиональные навыки по стрельбе, передает УНН.
Участники 26 команд, среди которых - две женские от Управления государственной охраны и Государственной фискальной службы Украины, соревновались в стрельбе из различных положений, в движении, во время условного нападения и из автомобиля в условиях максимально приближенных к боевым.
По результатам трех дней соревнований в тройке лидеров - Служба безопасности Президента Украины, а также команды телохранителей первых лиц из Республики Молдова и Грузии. Завтра, в последний день чемпионата мира, участников ожидает решающее испытание: поиск взрывчатки в транспортном средстве первого лица на скорость (площадка в Мариинском парке, начало в 09:30).
Как сообщал УНН, Чемпионат мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019 стартовал в Киеве.