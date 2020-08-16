Тіхановська звернулася до співробітників СІЗО, де перебуває її чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановска звернулася до співробітників СІЗО, де перебуває її чоловік та попросила проявляти людяність. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Радіо Свобода.
“Виконуйте свою роботу правильно, чесно і відповідно до закону, проявляйте людяність. Багато білорусів люблять і поважають Сергія Тіхановського, і їм не все одно, як з ним поводяться в СІЗО, де він до цих пір перебуває в у’язниці... Досягнення їхнього (політичних в’язнів - ред.) звільнення — наша спільна і перше завдання”, - написала Тіхановська співробітникам СІЗО № 1.
Крім цього вона подякувала тим, хто передавав передачі чоловікові, і попросила підтримати його листами — 18 серпня буде день народження Тіхановського.
Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За офіційними даними на президентських виборах в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців.
У штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської — головної суперниці Лукашенко — не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.
Згодом стало відомо, що Тіхановска покинула Білорусь і зараз знаходиться в Литві.
Також Тіхановська оприлюднила відеозвернення виборцям, в якому пояснила свій від’їзд з країни.