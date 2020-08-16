Тихановская обратилась к сотрудникам СИЗО, где находится ее муж
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам СИЗО, где находится ее муж и попросила проявлять человечность. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Радио Свобода.
«Выполняйте свою работу правильно, честно и в соответствии с законом, проявляйте человечность. Многие белорусы любят и уважают Сергея Тихановского, и им все равно, как с ним обращаются в СИЗО, где он до сих пор находится в тюрьме... Достижение их (политических заключенных) освобождения - наша общая и первая задача», - написала Тихановская сотрудникам СИЗО № 1.
Кроме этого она поблагодарила тех, кто передавал передачи мужу, и попросила поддержать его письмами - 18 августа будет день рождения Тихановского.
Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.
В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской - главной соперницы Лукашенко - не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.
Впоследствии стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.
Также Тихановская обнародовала видеообращение избирателям, в котором объяснила свой отъезд из страны.