Тіхановська зустрілася з президентом Німеччини

“Тіхановська та Штайнмаєр обговорили участь ОБСЄ — новий генеральний секретар Хельга Шмід могла б зіграти важливу роль в організації переговорів з проведення нових виборів. Тіхановська підкреслила, що білоруси борються не тільки за нові вибори, а й за людяність, незалежність і повагу до себе”, — йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі Тіхановська заявила, що “Лукашенко так чи інакше піде, але важливо, щоб це сталося якомога швидше”. Опозиціонерка також зазначила, як важливо, щоб Німеччина підтримала розширення санкцій проти пособників режиму Лукашенка в Білорусі.

На зустрічі також говорили про вакцину від коронавіруса і про допомогу Німеччини у вигляді поставок вакцини для лікарів в Білорусі, які змушені працювати в складних умовах.

Як повідомляв УНН, в ході свого візиту до Берліна Тіхановська розповіла представникам Бундестагу, що в тюрмах Білорусі навмисне поширюється коронавірусна інфекція.