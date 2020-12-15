Тихановская встретилась с президентом Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В ходе своего визита в Берлин белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская встретилась с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом со ссылкой на пресс-службу Тихановской, сообщает УНН.
“Тихановская и Штайнмайер обсудили участие ОБСЕ — новый генеральный секретарь Хельга Шмид могла бы сыграть важную роль в организации переговоров по проведению новых выборов. Тихановская подчеркнула, что беларусы борются не только за новые выборы, но и за человечность, независимость и уважение к себе”, — говорится в сообщении.
Во время встречи Тихановская заявила, что “Лукашенко так или иначе уйдет, но важно, чтобы это случилось как можно быстрее”. Оппозиционерка также отметила, как важно, чтобы Германия поддержала расширение санкций против пособников режима Лукашенко в Беларуси.
На встрече также говорили о вакцине от коронавируса и о помощи Германии в виде поставок вакцины для врачей в Беларуси, которые вынуждены работать в сложных условиях.
Как сообщал УНН, в ходе своего визита в Берлин Тихановская рассказала представителям Бундестага, что в тюрьмах Беларуси умышленно распространяется коронавирусная инфекция.