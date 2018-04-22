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The Telegraph: спецслужби Великої Британії не можуть повністю захистити країну від кібератак РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Британські спецслужби не можуть повністю захистити Сполучене Королівство від передбачуваних кібератак з боку Росії, тому зосереджують свою увагу на їх запобігання шляхом зміцнення систем. Про це в суботу повідомила газета The Sunday Telegraph з посиланням на главу підрозділу кіберзахисту Центру урядового зв’язку (ЦПЗ) Киаран Мартіна, передає УНН.

The Telegraph: спецслужби Великої Британії не можуть повністю захистити країну від кібератак РФ

За його словами, пріоритетом ЦПС є забезпечення стійкості систем до кібератаки, таких як енерго- і водопостачання, інтернет, транспорт і охорона здоров’я. “Абсолютний захист не є ні можливим, ні доцільним. Йдеться про більшу відмовостійкості систем, про які ми турбуємося найбільше, тих, припинення роботи яких надасть найбільший вплив на наш спосіб життя”, — сказав Мартін, висловивши впевненість, що масована кібератака проти Великої Британії є питанням часу.

Як повідомляв УНН, британська поліція визначила ключових підозрюваних у “справі Скрипаля”.

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