The Telegraph: спецслужби Великої Британії не можуть повністю захистити країну від кібератак РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Британські спецслужби не можуть повністю захистити Сполучене Королівство від передбачуваних кібератак з боку Росії, тому зосереджують свою увагу на їх запобігання шляхом зміцнення систем. Про це в суботу повідомила газета The Sunday Telegraph з посиланням на главу підрозділу кіберзахисту Центру урядового зв’язку (ЦПЗ) Киаран Мартіна, передає УНН.
За його словами, пріоритетом ЦПС є забезпечення стійкості систем до кібератаки, таких як енерго- і водопостачання, інтернет, транспорт і охорона здоров’я. “Абсолютний захист не є ні можливим, ні доцільним. Йдеться про більшу відмовостійкості систем, про які ми турбуємося найбільше, тих, припинення роботи яких надасть найбільший вплив на наш спосіб життя”, — сказав Мартін, висловивши впевненість, що масована кібератака проти Великої Британії є питанням часу.
Як повідомляв УНН, британська поліція визначила ключових підозрюваних у “справі Скрипаля”.