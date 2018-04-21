The Telegraph: британська поліція визначила ключових підозрюваних у "справі Скрипаля"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Поліція Великої Британії визначила головних підозрюваних у справі про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал видання The Telegraph.
За наявними у журналістів даними контртерористичний підрозділ Скотланд-Ярду працює над вибудовуванням кримінальної справи проти осіб, які, за даними поліції, перебувають в РФ.
“Незважаючи на те, що розслідування, як очікується, триватиме ще кілька місяців, в останні дні в ньому був здійснений серйозний прорив, який дозволив визначити коло основних підозрюваних”, — зазначає видання.
Журналісти також додали, що поліції вдалося визначити конкретні імена після вивчення польотних листів, записів з камер відеоспостереження і перевірки автомобільних номерів.
“Скотланд-Ярд визнає, що будь-яка спроба допитати і тим більше притягти підозрюваних до кримінальної відповідальності зустріне перешкоди з боку Москви і призведе до ще більшого охолодження між країнами”, — повідомили у газеті.
Як повідомляв УНН, нервово-паралітична речовина “Новачок”, якою у британському місті Солсбері отруїли екс-співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, досі може там знаходитись та бути в такому ж небезпечному стані, як і в день застосування.