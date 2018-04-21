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The Telegraph: британская полиция определила ключевых подозреваемых по "делу Скрипаля"

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Полиция Великобритании определила главных подозреваемых по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал издания The Telegraph.

The Telegraph: британская полиция определила ключевых подозреваемых по "делу Скрипаля"

По имеющимся у журналистов данным контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда работает над выстраиванием уголовного дела против лиц, которые, по данным полиции, находятся в РФ.

“Несмотря на то, что расследование, как ожидается, продлится еще несколько месяцев, в последние дни в нем был осуществлен серьезный прорыв, который позволил определить круг основных подозреваемых”, — отмечает издание.

Журналисты также добавили, что полиции удалось определить конкретные имена после изучения полетных листов, записей с камер видеонаблюдения и проверки автомобильных номеров.

“Скотланд-Ярд признает, что любая попытка допросить и тем более привлечь подозреваемых к уголовной ответственности встретит препятствия со стороны Москвы и приведет к еще большему охлаждению между странами”, — сообщили в газете.

Как сообщал УНН, нервно-паралитическое вещество “Новичок”, которым в британском городе Солсбери отравили экс-сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипача и его дочь Юлию, до сих пор может там находиться и быть в таком же опасном состоянии, как и в день применения.

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