"Новачок" у Солсбері усе ще може бути небезпечним – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Нервово-паралітична речовина "Новачок", якою у британському місті Солсбері отруїли екс-співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, досі може там знаходитись та бути в такому ж небезпечному стані, як і в день застосування. Про це повідомляє "Голос Америки", передає УНН.
Понад 200 військових фахівців розпочали очищення дев’яти місць у Солсбері, де існує можливість забруднення речовиною. Для цього закрито будівлю місцевої поліції та міської ради, ресторан і паб, де були Скрипалі, а також помешкання сержанта поліції Ніка Бейлі, який теж зазнав отруєння. Також закритою залишається частина парку, де 4 березня отруєних виявили у непритомному стані на лавці.
Очисні роботи із застосуванням сильнодіючих хімікатів триватимуть близько двох місяців і коштуватимуть кілька мільйонів фунтів.
“Цей хімікат швидко не деградує. Можна припускати, що він зараз у такому ж стані, як і в той день, коли був застосований”, - сказав науковий радник британського уряду Ієн Бойд.
Нагадаємо, нервово-паралітична речовина "Новачок", яким отруїли колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію була в рідкій формі.