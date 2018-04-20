"Новичок" в Солсбери все еще может быть опасным - СМИ

Более 200 военных специалистов начали очистку девяти мест в Солсбери, где существует возможность загрязнения веществом. Для этого закрыто здание местной полиции и городского совета, ресторан и паб, где были Скрипали, а также помещения сержанта полиции Ника Бейли, который тоже был отравлен. Также закрытой остается часть парка, где 4 марта отравленных обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке.



Очистные работы с применением сильнодействующих химикатов будут длиться около двух месяцев и стоить несколько миллионов фунтов.



"Этот химикат быстро не деградирует. Можно предполагать, что он сейчас в таком же состоянии, как и в тот день, когда был применен", - сказал научный советник британского правительства Иен Бойд.



Напомним, нервно-паралитическое вещество "Новичок" , которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было в жидкой форме.



