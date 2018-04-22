The Telegraph: спецслужбы Великобритании не могут полностью защитить страну от кибератак РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Британские спецслужбы не могут полностью защитить Соединенное Королевство от предполагаемых кибератак со стороны России, поэтому сосредотачивают свое внимание на их предотвращении путем укрепления систем. Об этом в субботу сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на главу подразделения киберзащиты Центра правительственной связи (ЦПС) Киаран Мартина, передает УНН.
По его словам, приоритетом ЦПС является обеспечение устойчивости систем к кибератакам, как энерго- и водоснабжения, интернет, транспорт и здравоохранение. “Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной. Речь идет о большей отказоустойчивости систем, о которых мы заботимся больше всего, тех, прекращение работы которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни”, — сказал Мартин, выразив уверенность, что массированная кибератака против Великобритании является вопросом времени.
Как сообщал УНН, британская полиция определила ключевых подозреваемых по “делу Скрипаля”.