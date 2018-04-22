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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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The Telegraph: спецслужбы Великобритании не могут полностью защитить страну от кибератак РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Британские спецслужбы не могут полностью защитить Соединенное Королевство от предполагаемых кибератак со стороны России, поэтому сосредотачивают свое внимание на их предотвращении путем укрепления систем. Об этом в субботу сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на главу подразделения киберзащиты Центра правительственной связи (ЦПС) Киаран Мартина, передает УНН.

The Telegraph: спецслужбы Великобритании не могут полностью защитить страну от кибератак РФ

По его словам, приоритетом ЦПС является обеспечение устойчивости систем к кибератакам, как энерго- и водоснабжения, интернет, транспорт и здравоохранение. “Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной. Речь идет о большей отказоустойчивости систем, о которых мы заботимся больше всего, тех, прекращение работы которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни”, — сказал Мартин, выразив уверенность, что массированная кибератака против Великобритании является вопросом времени.

Как сообщал УНН, британская полиция определила ключевых подозреваемых по “делу Скрипаля”.

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