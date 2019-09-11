Тейлор: якщо "нормандська" зустріч не дасть результату, Зеленський спробує залучити США і Британію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Якщо зустріч лідерів "нормандської четвірки" не дасть результатів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, то Президент Володимир Зеленський спробує залучити до переговорів США та Велику Британію. Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє УНН.
"Президент Зеленський та інші представники українського уряду заявляли, що якщо нині діючий "нормандський формат", "нормандська четвірка" не дасть результатів — а вони хочуть результатів — тоді вони розглянуть можливість просити Сполучені Штати та Британію приєднатися", — сказав він.
Однак Тейлор зазначив, що офіційних запитів США не отримували.
"Є серйозний інтерес з боку українського уряду і зокрема Президента Зеленського рухатись вперед у мирному процесі", — додав він.
Нагадаємо, Зеленський їде у США 23 вересня: дата зустрічі з Трампом невідома.