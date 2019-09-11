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Тейлор: якщо "нормандська" зустріч не дасть результату, Зеленський спробує залучити США і Британію

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Якщо зустріч лідерів "нормандської четвірки" не дасть результатів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, то Президент Володимир Зеленський спробує залучити до переговорів США та Велику Британію. Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє УНН.

"Президент Зеленський та інші представники українського уряду заявляли, що якщо нині діючий "нормандський формат", "нормандська четвірка" не дасть результатів — а вони хочуть результатів — тоді вони розглянуть можливість просити Сполучені Штати та Британію приєднатися", — сказав він.

Однак Тейлор зазначив, що офіційних запитів США не отримували.

"Є серйозний інтерес з боку українського уряду і зокрема Президента Зеленського рухатись вперед у мирному процесі", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський їде у США 23 вересня: дата зустрічі з Трампом невідома.

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