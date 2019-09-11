Тейлор: если "нормандская" встреча не даст результата, Зеленский попытается привлечь США и Великобританию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Если встреча лидеров "нормандской четверки" не даст результатов по урегулированию конфликта на Донбассе, то Президент Владимир Зеленский попытается привлечь к переговорам США и Великобританию. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает УНН.
"Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если ныне действующий "нормандский формат", "нормандская четверка" не даст результатов - а они хотят результатов - тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Великобританию присоединиться", - сказал он.
Однако Тейлор отметил, что официальных запросов США не получали.
"Есть серьезный интерес со стороны украинского правительства и, в частности, Президента Зеленского двигаться вперед в мирном процессе", - добавил он.
Напомним, Зеленский едет в США 23 сентября: дата встречи с Трампом неизвестна.