Тейлор: ще ніколи військова співпраця України і США не була такою високою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Статус американсько-української співпраці у військовій сфері на даний момент дуже високий. Про це в інтерв’ю “Голосу Америки” заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє УНН.
“Статус американсько-української співпраці у військовій сфері дуже високий. Ще ніколи ця співпраця не була такою потужною. Нинішня адміністрація забезпечила більше допомоги для безпеки України, включно з летальною зброєю, ніж будь-яка інша адміністрація будь-коли раніше”, — сказав Тейлор.
За його словами є міцна підтримка в навчанні, у наданні обладнання та зброї.
Нагадаємо, якщо США і Велика Британія отримають від України запит про допомогу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, то вони готові допомогти.